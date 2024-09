Grávida de MC Daniel, Lorena Maria é levada às pressas para o hospital

MC Daniel usou as redes sociais para contar que a namorada, Lorena Maria, teve que ser levada às pressas para um hospital. Grávida, a empresária teve uma intercorrência na madrugada desta segunda-feira (16/9). “Susto”, disse no Instagram.

“Tivemos um susto nesta madrugada quando estávamos indo dormir… Lorena teve um sangramento, viemos na emergência, fizemos ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem”, explicou o funkeiro.

Daniel ainda detalhou que Lorena chegou a passar por exames para verificar como estava o neném. Mãe e filho, que foram atendidos no São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo, estão fora de perigo.

O casal anunciou, publicamente, a gravidez em agosto. Dias depois, no Mais Você, de Ana Maria Braga, na TV Globo, eles revelaram que estão à espera de um menino.

MC Daniel já havia revelado que o maior sonho da sua vida era ser pai. Em maio, na partida do Futebol Solidário em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, no Maracanã, o famoso profetizou que tornaria o objetivo uma realidade em breve. “[Vou ser pai ainda] esse ano, se Deus quiser”, falou na ocasião.

Daniel e Lorena assumiram o relacionamento durante uma viagem a Fernando de Noronha, no início de agosto. Na ocasião, a moça já estava grávida. Numa das imagens publicadas pelo artista, ele aparece beijando a barriga da amada.

Ao jornalista Hugo Gloss, o funkeiro teceu elogios ao novo amor e garantiu que o público terá uma versão romântica do Falcão do Funk.

“A Lorena chegou na minha vida no momento certo. Ela é uma mulher do bem, inteligente, carismática. Agora vocês vão ver a versão romântica do Fafá, e eu tô muito feliz com isso”, festejou o cantor.