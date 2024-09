Jovem que sofreu acidente enquanto ia com o filho para a UPA morre após cinco dias na UTI

Pamela do Nascimento Alencar, de 27 anos, morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco cinco dias após sofrer um acidente na Avenida Sobral, em Rio Branco. A jovem seguia em uma motocicleta com seu esposo, Robson, e o filho do casal, em direção à UPA da Sobral quando o acidente aconteceu, na noite de 12 de setembro.

LEIA: Colisão entre motocicletas deixa família ferida na Baixada da Sobral

A jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, devido a gravidade, a ambulância de suporte avançado 01 foi solicitada para prestar apoio. Pamela foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco e teve um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Segundo informações do site Notícias da Hora, a jovem teve morte encefálica decretada pela equipe médica e respirava somente por meio de aparelhos. A família autorizou o desligamento dos aparelhos na manhã da última terça-feira (17).