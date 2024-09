Luiz Bacci se pronuncia sobre afastamento do Cidade Alerta

Depois de repercutir que Luiz Bacci teria sido afastado do Cidade Alerta por causa da amizade com Deolane Bezerra, presa na última quarta-feira (4/9) por suspeita de lavagem de dinheiro, o jornalista usou as redes sociais para se pronunciar. “Escutar todos os lados”, escreveu em nota compartilhada no Instagram.

“Mentira. Os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino ‘jogaram no lixo’ o princípio básico da profissão: Escutar todos os lados. E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição desta quinta-feira (5/9) por problema de saúde, insistiu na mentira”, diz trecho da compartilhada pela sua equipe no Instagram.

Bacci continuou: “O problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação. O apresentador passou por consulta médica ainda na noite de ontem e será submetido a uma vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigação de doença na região do ouvido e vias aéreas superiores”.

Ainda segundo o comunicado, Bacci apresentou o programa normalmente no dia da operação policial contra Deolane. “O âncora fez ampla cobertura do caso e foi enfático: ‘Se houve crime, todos envolvidos devem pagar por isso’”, ressaltou.

Sobre a Vai de Bet, justificou que “a página do apresentador mantém contrato para divulgação da empresa e opera dentro da legalidade por meio de emissão de nota fiscal e recolhimento de impostos”.

Por fim, Luiz Bacci enfatizou que a empresa de apostas “acompanha os desdobramentos da operação e torce para que tudo seja elucidado o mais rápido possível”.

“[Ele] acompanhou com responsabilidade e ética o caso Deolane. Seja com ampla cobertura nas redes sociais, seja na abordagem no Cidade Alerta durante mais de uma hora, nesta quarta-feira (4/9). Medidas cabíveis serão tomadas contra este site e os que replicarem a notícia”, finalizou.

Afastamento da Record

Nesta quinta-feira (5/9), fãs sentiram falta de Luiz Bacci no comando do Cidade Alerta, na Record. O que acontece é que o apresentador foi afastado do telejornal por causa da ligação com uma empresa de bets, que está sendo investigada na Operação Integration, que visa combater a lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar. As informações são do NaTelinha.

Bacci tem contrato com a Vai de Bet, de José André da Rocha Neto, que teve a prisão preventiva decretada na última terça-feira (3/9), na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra.