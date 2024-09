Maníaco do carro: o que se sabe sobre homem que ataca mulheres em SP

A polícia de São Paulo investiga um suspeito de atacar cinco mulheres na Zona Leste da capital paulista na sexta-feira (13/9). Conhecido como “maníaco do carro”, o suspeito tentou agarrar as vítimas e levá-las para dentro do carro dele, um Fiat Uno Cinza. Todas conseguiram escapar.

Nesta quarta-feira (18/9), os agentes conseguiram localizar o veículo do homem, que estava sem placa. Ao g1, a Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que o 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) “segue em diligências para localizar o homem, cujo pedido de prisão temporária está sob análise do Poder Judiciário”.

Até o momento, cinco boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso. As vítimas têm entre 16 e 34 anos de idade e foram atacadas enquanto caminhavam sozinhas pelas ruas da Zona Leste, entre 17h10 e 18h40. Embora não tenham sido violentadas sexualmente, as mulheres acreditam que a intenção do “maníaco” era estuprá-las.

Três dos ataques foram gravados por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito aparece sempre ao lado do carro, usando boné vermelho, calça e blusa com capuz.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, o homem tem 48 anos e já foi condenado por roubo qualificado em 2000. Na época ele recebeu pena de 11 anos de prisão, mas deixou a cadeia em 2009.

Cronologia dos ataques

O primeiro ataque do “maníaco do carro” ocorreu no Parque São Lucas, às 17h10, contra uma assistente administrativo de 34 anos. De acordo com a vítima, o homem estava com uma faca e tentou colocá-la dentro do carro.

Vinte minutos depois, o suspeito atacou uma analista de 27 anos na Vila Oratório, que estava em um ponto de ônibus. Da mesma maneira, ele a agarrou e tentou levá-la até o veículo.

O terceiro ataque foi realizado também neste ponto de ônibus. A vítima não prestou boletim de ocorrência, mas com a repercussão do caso procurou o 57º DP nesta quarta-feira para dar depoimento sobre a abordagem do homem.

“Maníaco do Carro” tenta arrastar vítima até o veículo (foto: Reprodução/TV Globo)

Às 17h55, o maníaco parte para o quarto ataque, dessa vez contra uma adolescente de 16 anos. Conforme o boletim de ocorrência, o homem anunciou um roubo e disse para ela não gritar, senão a mataria.

Com medo, a jovem entregou o celular ao suspeito, mas do mesmo jeito ele a segurou pelo braço e tentou empurrá-la para dentro do carro. A adolescente conseguiu escapar.

Às 18h40, o maníaco atacou uma mulher de 26 anos na Vila Regente Feijó. Segundo a vítima, o homem segurou o braço direito dela, sem falar nada, e depois tentou levá-la ao Fiat Uno. Ela gritou por socorro e conseguiu se livrar do agressor.

Ainda há relatos sobre duas pessoas atacadas pelo homem no mesmo dia na Zona Leste, entre elas uma criança de 11 anos. No entanto, as vítimas não registraram boletim de ocorrência e nem há filmagens do momento do ataque.