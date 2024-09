“Me arrependo de ter largado a prefeitura para concorrer ao governo”, disse Marcus em debate

No debate da TV Gazeta na noite deste sábado, 28, o candidato do MDB, Marcus Alexandre, disse ao candidato Jenilson Leite (PSB), que se arrependeu de ter “largado” a prefeitura para concorrer ao governo do Estado em 2018.

“Se for eleito agora eu vou trabalhar os quatro anos em muito, porque tenho experiência. Já administrei essa cidade por seis anos, e me arrependo de ter saído da gestão para concorrer ao governo”, frisou.

O candidato disse que está mais experiente. “Agora, andando todos os bairros novamente, estou preparando um plano de governo para enfrentar os desafios da nossa cidade na educação, na infraestrutura, na saúde, na geração de emprego e renda e no transporte público para os próximos quatro anos”.

