Médico acreano Stanley Bittar lidera produção de genérico do Ozempic em nova farmacêutica de SP; VÍDEO

A cidade de Sorocaba, em São Paulo, está prestes a se consolidar como um novo polo de inovação farmacêutica, graças à instalação da Nexus Pharmaceutica no Parque Tecnológico da cidade. Um dos grandes atrativos desse projeto é a produção de mais de 250 medicamentos, incluindo o aguardado genérico do Ozempic, utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. A liderança dessa empreitada está nas mãos do médico e empresário acreano Stanley Bittar, em parceria com os sócios do grupo LCA Farmacêutica, Derick Camargo e Lucas Gasparini.

Stanley Bittar, que também é CEO da Stanley’s Holding, está à frente do desenvolvimento da nova indústria, cuja inauguração está prevista para o início de 2025. O investimento total de R$ 60 milhões promete gerar 300 empregos diretos e indiretos, fortalecendo o setor farmacêutico nacional. A produção do genérico do Ozempic, aguardada para 2026 após o término da patente, será uma das grandes inovações da Nexus, que também fabricará medicamentos amplamente utilizados, como dipirona, paracetamol, antibióticos, além de produtos estéticos.

“Isso faz parte da nossa missão de democratizar a saúde no Brasil”, afirmou Bittar. “Estamos comprometidos em oferecer medicamentos mais acessíveis, reduzindo o preço de tratamentos como o Ozempic em até 40%. Queremos transformar o que hoje é caro em algo que todos possam comprar.”

Bittar destacou que a Nexus faz parte de um ecossistema maior que envolve saúde, beleza, bem-estar, tecnologia e investimentos. “Hoje, já lideramos em certos setores no Brasil e na América Latina, especialmente em transplante capilar e terapias capilares, com o maior volume de cirurgias e número de clínicas no mundo. A medicação é um dos braços desse ecossistema”, disse.

Além da produção de medicamentos, Bittar anunciou outra novidade: “O nosso Laboratório de Genética Médica da Stanley’s será pioneiro no Brasil e estará localizado no Parque Tecnológico de Sorocaba”. Ele também ressaltou a importância de levar o braço educacional da empresa para a cidade. “Vamos unir forças com as faculdades de medicina e ciências da saúde locais, capacitando a população e formando profissionais para atuar no setor.”

Com vasta experiência nos setores de saúde e educação, Bittar reafirma o compromisso de democratizar o acesso a tratamentos essenciais. Parte da produção da Nexus será destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender grandes redes farmacêuticas no mercado privado. A fábrica, que ocupará uma área de 600 mil metros quadrados, já está em processo de planejamento. Durante a construção, será iniciada a seleção e o treinamento de colaboradores. Utilizando a expertise da Stanley’s Holding, que já conta com mais de 80 negócios em diferentes setores, a Nexus oferecerá cursos técnicos e especializações para capacitar a equipe local.

A criação da Nexus Pharmaceutica não trará apenas empregos diretos. O Parque Tecnológico de Sorocaba, que já abriga empresas de alta tecnologia, vai se consolidar como um dos principais polos de inovação do Brasil. A expectativa é de que outras indústrias, especialmente do setor de cosméticos, também se instalem na região, contribuindo para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. O projeto, liderado por Stanley Bittar e seus sócios do grupo LCA, demonstra o potencial de crescimento do setor farmacêutico no Brasil. Com a criação de medicamentos acessíveis e de alta qualidade, a Nexus promete transformar Sorocaba em um centro de referência para a produção de genéricos, impactando positivamente milhões de brasileiros.

