Moradores da Seis de Agosto recebem Marcus com festa e lembram de atuação na alagação

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, esteve no bairro Seis de Agosto nesta terça-feira, onde inaugurou cinco Casas 15, comitês voluntários cedidos por moradores.

O emedebista caminhou na Travessa Praxedes, Rua Cearense, Santa Terezinha, no Beco São Domingos e na principal da Seis de Agosto, onde conversou com moradores e lembrou dos investimentos e obras feitos no bairro quando era Diretor do Deracre, ocasião em que coordenou a construção da Quarta Ponte e da Amadeu Barbosa, e depois como prefeito com a infraestrutura das ruas.

“Nós trabalhamos muito aqui na Seis de Agosto, fizemos a quadra que foi construída, a Amadeu Barbosa, a ponte, as travessas Santa Terezinha e a Cearense, o asfalto nas ruas que faltavam, as drenagens, os becos que foram asfaltados, a travessa Feijó que era um beco e virou rua. Nas enchentes nós montamos uma base da Prefeitura aqui no bairro para prestar assistência aos moradores e eu estava pessoalmente coordenando as ações. Já o atual prefeito não apareceu na alagação, não veio ajudar, isso quem diz são os moradores, não vieram ajudar e nem trabalhar, agora não adianta vir só pedir votos, o povo não é bobo não. Os moradores da Seis de Agosto me conhecem, sabem que eu sou do trabalho e cumpro compromissos, por isso, eu estou aqui pra reafirmar o compromisso de trabalho e parceria com a comunidade”, disse.

A moradora Izete Davi de Lima, chamou Marcus Alexandre na sua casa para agradecer o acolhimento que recebeu dele na alagação de 2015.

“Eu tava triste, chorando, desesperada lá na beira da rua perto da ponte, não tinha como entrar pra chegar na minha casa com tanta água, eu não sabia o que fazer, o Marcus me abraçou, me acalmou e disse que ia me ajudar, e me levou de canoa na minha casa e me ajudaram, eu sou muito grata, nunca esqueço”, lembrou emocianada.

A professora Guajarina, também demonstrou satisfação de receber o Marcus Alexandre no bairro e abrir a sua casa para ser uma referência da campanha.

“Ele era um prefeito muito presente aqui, sempre ajudou a gente, eu tô muito feliz por receber o Marcus Alexandre, um amigo que fez muito pelo nosso bairro, se Deus quiser, ele será nosso prefeito de novo”, disse.

O presidente do bairro, Rony Carvalho e o primeiro secretário, Arnold Nascimento, estiveram presentes nas agendas e declaram apoio a Marcus Alexandre.

“Nós estamos com você, Marcus, porque te conhecemos e confiamos em você, temos certeza que você vai trabalhar com a gente em parceria em prol da comunidade”, enfatizou o presidente do bairro.

Veja a galeria de fotos: