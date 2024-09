Motorista de frete perde controle de veículo com 19 passageiros e cai em barranco na zona rural

O motorista José Oliveira Diniz, de 49 anos, e outras 19 pessoas que estavam com ele, todas da mesma família, foram vítimas de capotamento de uma caminhonete Hilux, na tarde desta sexta-feira, 13, no km 14 da rodovia AC-90, no ramal Barro Alto, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com José, ele e as 19 pessoas estavam na carroceria da caminhonete, uma Hilux de cabine simples, de cor prata, e seguiam em direção a uma colônia no ramal. O motorista, no entanto, não conhecia bem a estrada, e fez a rota errada. Após fazer uma curva, ele perdeu o controle da direção, saiu do ramal, caiu em um barranco e capotou às margens do Riozinho do Rola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e várias ambulâncias foram enviadas ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam 11 vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, incluindo duas crianças e uma mulher que precisou ser entubada. As demais vítimas sofreram apenas escoriações e permaneceram no local.

Segundo os socorristas do Samu, a maioria das vítimas está estável, e somente a mulher que foi intubada deu entrada no hospital em estado grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. O veículo foi removido por um guincho.

