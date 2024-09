Mulher implora para ladrão não levar celular: “Meu pai está pagando”

Uma mulher, que não teve a identidade identificada, implorou para que o ladrão não levasse o aparelho celular após um assalto. O caso aconteceu na segunda-feira (2/9), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Com informações do G1.

A jovem estava acompanhada de outras duas mulheres quando foi abordada por dois criminosos. Um deles aguardava na moto enquanto o outro atacava a vítima. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da Câmara de Vereadores de São João de Meriti.

O criminoso chega a enforcar a mulher para tomar o aparelho da mão, além de deixá-la no chão. A jovem chega a implorar para que o criminoso não levasse o bem material, pois o pai ainda pagava pelo aparelho. “Não, cara. Papo reto, mano. Meu telefone. Meu pai está pagando no cartão”, disse.

A Vítima chegou a ficar no chão chorando após o crime. Moradores da região contam que, apesar da área contar com muitos prédios públicos, os assaltos são comuns na região.

A Polícia Civil tenta identificar os criminosos, que fugiram na moto que usaram para anunciar o assalto.