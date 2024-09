Musk provoca Moraes após X voltar a funcionar no Brasil

Dono do X, o bilionário Elon Musk provocou o ministro do STF Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (18/9), após a rede social voltar a funcionar no Brasil, mesmo com a suspensão determinada pelo magistrado ainda em vigor.

Em sua página no X, Musk fez uma alteração em uma famosa frase do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, que afirmava que “qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia”.

“Qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia”, escreveu Musk na madrugada deste quarta no X.