Os Cobras Dance param a Expoacre 2024 com show gratuito em palco alternativo; VÍDEO

O grupo musical Os Cobras Dance agitou a Expoacre neste sábado (07), contagiando a plateia com sua música. Reconhecidos pelo estilo vibrante e pela conexão com o público, os integrantes mostraram mais uma vez porque são um dos grupos mais queridos do estado.

“É só gratidão, né? O retorno que a gente tem do público é incrível”, disse um dos integrantes do grupo. “A gente é do Acre, um povo humilde, e tem que demonstrar essa humildade no palco. É isso que a gente faz”, acrescentou.

O sucesso da apresentação não foi restrito apenas aos adultos. Crianças e adolescentes também se empolgaram com o show, subindo no palco para dançar.

“Estamos atravessando gerações, graças a Deus o pessoal gosta do som da gente. Só temos a agradecer”, comentou um dos músicos, destacando o carinho do público e a importância de valorizar os artistas locais.

A participação do grupo na Expoacre foi viabilizada pelo apoio do SEBRAE, que tem dado oportunidades para artistas regionais se apresentarem no evento.

“Nós somos do Acre, meu irmão. Tem que valorizar quem é daqui”, finalizou um dos integrantes.

Veja o vídeo: