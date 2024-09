Pesquisa Focus: Gilberto Lira lidera com quase 50%, e Gerlen aparece em segundo lugar

A Focus Consultoria divulgou nesta segunda-feira (30) uma pesquisa de intenção de votos na disputa pela Prefeitura de Sena Madureira, interior do Acre.

Nos números espontâneos, o deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil, tem 48,7% contra 41,3%, do deputado federal Gerlen Diniz, do Progressistas.

Outros registaram 1.2% e que não sabem e não responderam somam 8,8%.

Já na estimulada, quando a pesquisa apresenta ao eleitor os nomes disponíveis ao pleito, Lira segue na liderança, com 49,4%, contra 41,8% de Gerlen Diniz.

A pesquisa também perguntou se o eleitor votaria no candidato a prefeito apoiado por Mazinho Serafim, atual prefeito do município. Dos entrevistados, 50,1% dizem que votariam no candidato indicado por Mazinho.

Já 39,6% disseram que não votariam. Os que responderam que talvez votariam somam 5,4% e os que não sabem e não responderam 4,9%.

Rejeição

O deputado federal Gerlen Diniz lidera a rejeição, segundo a pesquisa, com 46%. Enquanto Gilberto Lira aparece com 36% da rejeição entre os entrevistados.

A Focus Consultoria entrevistou 409 eleitores. O intervalo de confiança da pesquisa é 95%, com margem de erro de 5%. A pesquisa foi registrada junto ao TRE/AC com o número de identificação AC-01809/2024, e foi realizada no dia 21 de setembro.