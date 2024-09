Qualidade do ar melhora em Rio Branco e apenas uma cidade do Acre tem péssimas condições

A qualidade do ar na capital acreana, Rio Branco, apresentou melhora, saindo de “péssimo” para “muito ruim”. Os dados são do Boletim da Seca, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

Segundo os dados desta quarta-feira (11), a única cidade com qualidade “péssima” é Porto Acre. Rio Branco está com 124,71 μg/m³, sendo 15μg/m³ a média recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Rio Branco estava há dias apresentando qualidade do ar considerada “péssima”. O pesquisador Davi Friale anunciou no Instagram que o vento está soprando em outra direção e a fumaça está sendo devolvida para a Bolívia. “Melhorou o ar e assim vai ficar até, pelo menos, sábado”, disse.

Veja a média por município:

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Porto Acre – 140,39 μg/m³ – 🟣

Rio Branco – 124,71 μg/m³ – 🔴

Santa Rosa do Purus – 124,19 μg/m³ – 🔴

Cruzeiro do Sul – 103,69 μg/m³ – 🔴

Manoel Urbano – 99,61 μg/m³ – 🔴

Sena Madureira – 99,22 μg/m³ – 🔴

Brasileia – 91,21 μg/m³ – 🔴

Assis Brasil – 69,56 μg/m³ – 🟠

Xapuri – 62,56 μg/m³ – 🟠

Jordão – 53,36 μg/m³ – 🟠

Feijó – 51,77 μg/m³ – 🟠

Tarauacá – 41,08 μg/m³ – 🟡

Legenda – Concentração de Material Particulado (μg/m³): boa (0 – 25 μg/m³) VERDE; moderada (25 – 50 μg/m³) AMARELO; ruim (50 – 75 μg/m³) LARANJA; muito ruim (75 – 125 μg/m³) VERMELHO; péssima (> 125 μg/m³) ROXO. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama/Brasil).

Medidas emergenciais

O governador Gladson Cameli anunciou no último dia 3, medidas emergenciais por conta da seca extrema que afeta todo o estado do Acre. Segundo o governador, as medidas são no eixo de fiscalização, policiamento ambiental e Defesa Civil, Saúde, Educação e Administração.

No eixo da fiscalização, as operações de combate ao desmatamento e queimadas ilegais devem ser intensificadas, além de fortalecer as campanhas educativas sobre queimadas, período de seca e os riscos ao meio ambiente e a saúde.

Além disso, na Saúde, a recomendação é que a população evite a prática de atividades físicas em locais abertos, manter portas e janelas fechadas para reduzir o nível de exposição a poluição do ar.