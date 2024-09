Relembre o motivo de separação de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

O diagnóstico não abalou Roberto e Ticiane, que seguiram juntos até 2013, quando anunciaram o fim do casamento. “Decidimos, em comum acordo, nos separar, mas continuaremos unidos pelo amor à nossa filha Rafaella, e pela amizade e respeito que nutrimos um pelo outro”, dizia o comunicado.

Segundo rumores da época, a relação se desgastou por causa do incômodo de Justus em relação a um episódio em que Ticiane dançou o quadradinho de oito ao vivo no Programa da Tarde, na Record. O empresário sempre negou esta versão.

Depois do fim com Ticiane, Roberto se casou de novo com Ana Paula Siebert, com quem teve sua sexta filha, Vicky. Já Ticiane oficializou união com o jornalista César Tralli, com quem teve Manuella.