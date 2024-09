Sebrae inova na Expoacre 2024 impulsionando a sustentabilidade e a bioeconomia

A abertura oficial do Espaço Sebrae na Expoacre 2024 aconteceu na noite deste sábado (31). O estande é palco de uma vasta programação envolvendo empreendedorismo, inovação, práticas sustentáveis e o potencial da bioeconomia.

Esta é a 49ª edição da feira, uma realização do Governo do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia. A Expoacre é o maior evento de negócios do estado do Acre, gerando emprego e renda, direta e indiretamente, e fortalecendo a economia local.

“O Sebrae faz a defesa dos pequenos negócios. Nós temos mais de 40 mil empresas no estado, onde dessas 95% são pequenos negócios, e isso demonstra a importancia da instituição no desenvolvimento da atividade econômica para as micro e pequenas empresas”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.

Este ano a instituição aborda a Inovação, a Bioeconomia e a Sustentabilidade, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento econômico do estado, pautado pela valorização dos recursos naturais.

Nas nove noites, os visitantes poderão conhecer produtos regionais das cadeias produtivas do Acre, conhecer mais sobre negócios inovadores, participar de jogos interativos, além de conhecer as atividades da Economia Criativa como grafitte, tatuagem, música regional, moda autoral, artesanato e muito mais. Além disso será realizado o 1º Acre Fashion Week nos dias 1º e 2 de setembro. A programação diária do estande está disponível no Instagram @sebraenoacre

Abertura oficial

O evento de abertura oficial aconteceu na manhã deste sábado, com a presença do governador Gladson Cameli, o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, e demais autoridades locais.

Durante a abertura, Lameira destacou que o evento é uma oportunidade de bons negócios para os empreendedores: “Com certeza essa é a concretização de negócios para nossos empreendedores, acreditamos que alcançaremos e quem sabe iremos até superar os resultados do ano passado, e isso é muito importante para a economia local e o ambiente de negócios do Acre”, destacou Lameira.

Após a cerimônia, foi dada a largada na tradicional Cavalgada.