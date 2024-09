Soluções do Sebrae no Acre atendem comunicadores do estado

Com o objetivo de apoiar jornalistas e comunicadores do estado, o Sebrae no Acre tem expandido suas ações com soluções inovadoras e oferecendo ferramentas e conhecimentos essenciais para a divulgação do setor de empreendedorismo. Essas iniciativas buscam aproximar os profissionais de comunicação das questões que impactam o ambiente empreendedor local.

De acordo com a gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Acre, Claudia Baima, o apoio a esses profissionais tem um papel estratégico no fortalecimento das micro e pequenas empresas. “Os comunicadores são essenciais para levar as histórias dos empreendedores ao público e promover a cultura do empreendedorismo no estado. A partir do jornalismo e da comunicação, conseguimos dar visibilidade às conquistas, desafios e inovações dos pequenos negócios. Nosso objetivo é capacitá-los com informações e dados que possam enriquecer esse trabalho,” destaca a gerente.

Entre as soluções ofertadas, a instituição promove capacitações exclusivas para jornalistas, com temas como: análise de dados de mercado, tendencias de inovação, economia criativa e sustentabilidade, além de disponibilizar consultorias personalizadas para veículos de comunicação interessados em empreender ou aprimorar seus negócios.

Baima reforça a importância do diálogo entre o Sebrae e a imprensa local. “Queremos a imprensa tenha o suporte necessário para atuar de maneira ainda mais eficiente. As soluções que oferecemos são pensadas para facilitar a vida dos comunicadores e abrir novas oportunidades para que possam gerar impacto positivo no ecossistema empreendedor”, afirma.

O Sebrae continua desenvolvendo parcerias e criando soluções para que a comunicação local seja uma aliada no crescimento dos pequenos negócios e na transformação econômica do Acre.