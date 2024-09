Temporal: chuva forte após clima quente atinge Rio Branco e assusta população; VÍDEO

Após o tempo quente e seco nesta quarta-feira (25), em Rio Branco, uma chuva forte, carregada de raios e muita ventania, atingiu algumas localidades na capital acreana.

Em vídeos veiculados nas redes sociais, é possível verificar que, em alguns pontos da cidade, o temporal assustou os moradores como registrado na parte alta da cidade, no bairro Vitória.

De acordo com o portal O Tempo Aqui, do pesquisador metereológico David Friale, com a chegada da primavera, a primeira semana começará quente, mas termina com temperatura amena e alta probabilidade de chuvas fortes, com raios e ventanias.

A previsão do tempo de hoje indicava alta probabilidade de chuvas fortes e temporais.

Veja o vídeo: