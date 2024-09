Ulysses chama presidente do Senado de ‘covarde’ por não ‘aceitar’ impeachment de Alexandre de Moraes

O deputado federal Coronel Ulysses, do União Brasil, foi um dos entrevistados do ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024, nesta quarta-feira (4).

Na entrevista, ele lembrou que é parlamentar da bancada federal do Acre considerado o ‘mais alinhado a Oposição ao governo Lula’, segundo a plataforma Placar do Congresso. Ele votou 72,7% contra e 27,3% governo. Foram apenas 41 votos em matérias do Poder Executivo, contra 109 contrários.

Mesmo sendo o mais ‘oposicionista’, Ulysses declarou que não faz uma oposição radical ao governo federal.

“Aquilo que a gente entende que o Governo coloca é favorável para a população, a gente vota a favor. Tanto é que a gente vota 30% nesse sentido. Mas a maioria das coisa que nós entendemos que é contra a população, questão de reforma tributária, aumento de custos, o inchaço da máquina pública, a gente vai contra”, disse.

Ele também falou sobre o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ulysses deve ser um dos parlamentares presentes na manifestação do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, que pedirá a cassação de Moraes.

O deputado que compõe a ala bolsonarista na Câmara, chamou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, de covarde. Para conseguir caçar o ministro do STF, o pedido precisa ser analisado pela corte. O presidente do Senado já deu indícios que não deverá colocar em pauta o pedido e defendeu prudência na questão.

“Quem pode dar um basta no Alexandre de Moraes é o Senado e ele precisa ter coragem. Infelizmente hoje o presidente do Senado é um covarde. Pacheco é imune à pressão popular. Ele só entende a linguagem, a pressão dos senadores”, completou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: