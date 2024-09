Vídeo com imagem “apocalíptica” de incêndio assusta motoristas no DF

Uma motorista fez um vídeo assustador de um incêndio de grandes proporções em uma região de mata atrás da antiga Rodoferroviária. As imagens mostram uma cortina imensa de fumaça e uma parede de fogo ao fundo. A gravação, chamada por alguns internautas de “apocalíptica”, foi feita por uma mulher que dirigia sobre o viaduto Ayrton Senna.

No Setor Militar Urbano (SMU), laberadas chegaram perto do Regimento de Cavalarias do Exército, mas as chamas foram debeladas pelos próprios militares da Força. Nenhuma estrutura do batalhão foi atingida.