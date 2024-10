Acreana leva Inteligência Artificial a evento internacional de tecnologia em Portugal

A empreendedora Fernanda Onofre viaja a Lisboa para participar de um dos maiores eventos de tecnologia do planeta, o Web Summit. Entre os dias 11 e 14 de novembro, a empresa acreana Wood Chat será apresentada no evento, que contará com 70 mil participantes e mais de mil investidores.

A Wood Chat, uma startup 100% acreana, fundada pela engenheira e empreendedora Fernanda Onofre, está revolucionando o setor madeireiro com o uso de Inteligência Artificial (IA) para a identificação precisa de espécies de madeira da Amazônia. A tecnologia da Wood Chat é capaz de aumentar em 75% a precisão do reconhecimento de espécies em comparação com métodos tradicionais.

Essa solução inovadora oferece uma interface customizada, que permite a identificação de espécies por meio de imagens, um painel de precisão e a lente inteligente “Violeta”, que auxilia no processo de verificação e controle.

O reconhecimento da inovação gerou o convite à Wood Chat para expor em um estande exclusivo no Pavilhão Brasil durante dois dias no Web Summit 2024. O Pavilhão Brasil é um dos maiores pontos de exposição do evento, proporcionando à startup uma oportunidade única de apresentar sua tecnologia no cenário internacional.

A participação no Web Summit foi viabilizada com o apoio do SEBRAE Nacional, SEBRAE Acre, Apex Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal do Brasil.

“O Web Summit é considerado um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, proporcionando conexões valiosas com investidores, parceiros e líderes de mercado que podem impulsionar a Wood Chat a novos patamares globais”, explica Fernanda.

A participação no evento fortalece a posição da startup como uma autoridade no setor madeireiro da Amazônia, permitindo que sua solução de IA beneficie não apenas o Brasil, mas também outros países que enfrentam desafios semelhantes na gestão sustentável de recursos florestais.

O evento também é importante porque representa uma oportunidade para a Wood Chat escalar sua atuação internacionalmente, expandindo seu impacto e reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade, segundo a empresária.

Com essa tecnologia, a Wood Chat facilita o cumprimento das obrigações das madeireiras junto aos órgãos fiscalizadores, como o preenchimento seguro e eficiente do Documento de Origem Florestal (DOF), um dos principais desafios do setor. A plataforma promove a profissionalização do setor madeireiro, garante conformidade com as normas regulatórias e otimiza os processos operacionais.