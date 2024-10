Alysson Bestene retorna à Prefeitura como assessor técnico no gabinete de Bocalom

O dentista e ex-secretário Alysson Bestene, vice-prefeito eleito de Rio Branco, foi designado para o cargo de assessor técnico no Gabinete do Prefeito nesta quinta-feira (10). A publicação foi assinada pelo prefeito Tião Bocalom e publicada na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Alysson é servidor de carreira do município e já ocupou cargos no Governo, como Secretário de Estado de Saúde (Sesacre) e Secretário de Governo (Segov).

Agora, ele retorna ao Gabinete do Prefeito após o pleito eleitoral, do qual precisou se afastar temporariamente em conformidade com a legislação eleitoral.

Em junho, Alysson já havia sido nomeado para o cargo na prefeitura, mas precisou se afastar por conta do período das eleições. Alysson é servidor da carreira da Secretaria Municipal de Saúde desde 2004, atuando como odontólogo. Ele estava cedido ao governo do Estado.