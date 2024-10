Ameaças de morte contra Bocalom chegam ao Senado e políticos repudiam: “Atentado à democracia”

Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, na sessão desta quarta-feira (16), repudiaram as ameaças de morte sofridas pelo prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL).

Na sessão, os senadores do Acre, Marcio Bittar e Alan Rick, ambos do União Brasil, se solidarizaram com o prefeito.

VEJA MAIS: Após ameaças de morte, equipe de Bocalom vai à PF e triplica segurança do prefeito

“Uma facção criminosa ameaçou o prefeito recém eleito Bocalom de morte, inclusive com data marcada, seria na noite de ontem”, disse Bittar.

“Esse é um caso grave e absolutamente inaceitável”, completou Alan.

O senador Davi Alcolumbre, do Amazonas e também do União Brasil, fez duras críticas sobre a influência de facções criminosas nas eleições municipais.

“Nós estamos vivendo no Brasil a permanente infiltração das facções criminosas no estado brasileiro. Seja participando de procedimentos licitatórios com empresas laranjas para lavar dinheiro. Seja participando de episódios na política diretamente”.

“Eu vou tomar uma providência individual”, completou.