Anatel divulga lista com mais de 2 mil bets irregulares que vão sair do ar

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a notificar as casas de apostas on-line que não foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda sobre a proibiçao de acesso em seus sites e aplicativos. A partir de (11/10), mais de dois mil bets irregulares serão bloqueados no país. A lista pode ser conferida aqui.

Os sites irregulares deveriam sido bloqueados em 1º de outubro, com a liberação da lista das bets autorizadas, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu deixar os endereços ativos por mais 10 dias para que os apostadores tirassem seus valores das casas de apostas que não apareceram entre os nomes relacionados.

Setor comemora

Casas de apostas reguladas comemoram o bloqueio dos sites não autorizados e a regulação da atividade. De acordo com Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, “uma indústria regulada simboliza idoneidade, transparência e segurança para todas as partes envolvidas, mas principalmente aos usuários”.

Para Marcos Sabiá, CEO do galera.bet, que faz parte da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), a Secretaria de Prêmios e Apostas do MF foi fundamental nos debates envolvendo a regulamentação, abrindo a discussão para o setor, órgãos da sociedade civil, associações de representação de jogadores, Ministério da Saúde e Congresso. “Vamos lições aprendidas do que ocorreu ao redor do mundo em termos de regulamentação”, afirmou.

João Fraga, CEO da Paag, techfin que têm lançado produtos para ajudar as bets a se adequarem às novas diretrizes, por sua vez, entende que a regulamentação representará um verdadeiro divisor de águas para o país. “A regulamentação exigirá que todos os depósitos e saques feitos pelos apostadores sejam efetuados exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre contas mantidas em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central”, explicou.

Você pode conferir as listas de bets autorizadas no país logo abaixo.