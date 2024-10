Após ser roubada, mulher persegue, atropela e mata assaltante

Após ser vítima de um assalto, uma mulher reagiu de maneira inusitada ao crime, ocorrido na noite da última quinta-feira (10). Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ela persegue, atropela e mata o assaltante.

Durante o caso, a mulher acabou batendo na entrada da garagem de uma residência e destruiu parte da fachada do sobrado residencial.

Segundo informações, ela teria ido levar uma amiga em casa e, na hora do desembarque, foram abordadas pela dupla de criminosos. Os assaltantes estavam em duas motos e um deles portava uma arma de fogo. O celular e uma joia foram levados.

Após o crime, a dupla fugiu e a vítima do assalto, indignada, iniciou a perseguição. Eles estavam em motos separadas e a motorista do carro acabou atropelando um deles, ainda no veículo.

Como ela estava em alta velocidade, a motocicleta foi arrastada e destruída. A moto do segundo suspeito foi encontrada abandonada nas proximidades.

A polícia paulista investiga o caso e busca identificar o outro homem envolvido no assalto. A condutora do carro passou por atendimento médico e prestou depoimento. Pedaços da moto foram encontrados espalhados pelo local do acidente.

Veja o vídeo.