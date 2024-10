Bitcoin supera R$ 400 mil pela primeira vez na história; alta pode continuar?

O Bitcoin (BTC) superou pela primeira vez a marca de R$ 400 mil nesta terça-feira (29), impulsionado pelo otimismo em relação ao resultado das eleições nos Estados Unidos, pelo aumento do fluxo de capital em ETFs (fundos de índice) à vista de Bitcoin e pela diferença cambial no Brasil.

Na cotação em dólar, o BTC chegou a encostar em US$ 71.540 na noite da segunda-feira (28), o maior preço em sete meses, recuando para US$ 71.157 nesta manhã. Com esse avanço, a moeda digital se aproxima de sua máxima história em dólar, próxima dos US$ 74 mil, alcançada em março deste ano.

Efeito Trump

O Bitcoin é visto por alguns analistas como um “Trump trade” (ou seja, que pode ser beneficiado caso ele seja eleito) por causa da aproximação do republicano com o setor. Durante a campanha eleitoral, o político participou de eventos sobre criptos e falou que iria “transformar os EUA em uma superpotência de Bitcoin”. A vice-presidente Kamala Harris só deu o primeiro aceno para a indústria no mês passado.

O BTC continua “precificando uma vitória eleitoral de Donald Trump”, escreveu Tony Sycamore, analista de mercado da IG Australia Pty, em nota. Os investidores cripto vêm acompanhando a disputa eleitoral no país por meio dos mercados de previsões – como o Polymarket -, que colocam Trump à frente de Kamala na disputa. Nas pesquisas eleitorais, no entanto, os dois candidatos permanencem empatados.

O analista de criptomoedas da Bitso, Daniel González, disse que o Bitcoin entra em um período de acumulação com tendência de alta antes das eleições presidenciais dos EUA. “Embora o curto prazo possa trazer volatilidade assim que o resultado eleitoral for revelado, a tendência histórica é de que o mercado se recupere após a definição política, o que costuma beneficiar o BTC”.

ETFs

O sentimento otimista repercutiu nos ETFs à vista de Bitcoin nos EUA. Os produtos registraram US$ 479,35 milhões em entradas líquidas ontem, o maior fluxo diário em duas semanas, segundo dados da plataforma SoSoValue.

O ETF IBIT, da gestora BlackRock, liderou com com US$ 315,19 milhões em entradas, seguido pelo ARKB, da 21Shares, com US$ 59,78 milhões. Juntos, os 12 ETFs à vista de BTC negociados nos EUA acumulam US$ 22,4 bilhões de entradas líquidas desde janeiro. “A demanda permanece aquecida, sugerindo um momento de compra e acumulação”, disse Beto Fernandes, analista da exchange Foxbit.

Bitcoin pode subir mais?

Os traders do mercado de derivativos de criptomoedas aumentaram as apostas de que o Bitcoin pode atingir um pico de US$ 80 mil até o final de novembro, independentemente do resultado das eleições norte-americanas.

Confira o desempenho das principais criptomoedas às 7h50:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Bitcoin (BTC) US$ 71.157 +3,60% Ethereum (ETH) US$ 2.621 +3,50% BNB Chain (BNB) US$ 605 +2,00% Solana (SOL) US$ 180,94 +1,60% XRP (XRP) US$ 0,5232 +0,90% Fonte: CoinGecko

As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Popcat (POPCAT) US$ 1,74 +13,10% Dogecoin (DOGE) US$ 0,1642 +13,00% Pendle (PENDLE) US$ 5,08 +11,40% Sui (SUI) US$ 1,88 +9,60% Shiba Inu (SHIB) US$ 0,00001863 +8,90% Fonte: CoinGecko

As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Raydium (RAY) US$ 3,22 -7,00% Kaspa (KAS) US$ 0,1177 -2,50% MANTRA (OM) US$ 1,37 -2,30% Celestia (TIA) US$ 5,07 -1,90% Polkadot (DOT) US$ 4,14 -1,80% Fonte: CoinGecko

Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão: