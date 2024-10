Bittar e Jéssica Sales prestigiam Gamecon Jam, competição que é parte da Gamecon Acre

Reunindo 40 jovens focados em testar as habilidades de suas equipes na criação de protótipos jogáveis em apenas 48 horas, a Gamecon Jam, parte da programação da Gamecon Acre, começou na sexta-feira, 25, e segue neste domingo, 27. As equipes estão concentradas no Sebrae Avenida Ceará, e no final da manhã de hoje receberam a visita do senador Marcio Bittar e da ex-deputada federal Jéssica Sales.

Bittar foi pioneiro ao trazer para o Acre o universo gamer e os diálogos sobre a importância do fomento a esse mercado, desde a realização da Gamecon Acre em 2023. O senador destaca que investe nesse mercado e na capacitação de jovens para essa área, tendo em vista que o Brasil é o quinto maior mercado consumidor de jogos eletrônicos do mundo, com cerca de 100 milhões de jogadores.

“A pandemia nos mostrou como é possível desenvolver atividades sem precisar sair de casa. Enquanto nossa região ainda carece das obras de infraestrutura necessárias para gerar empregos e renda, alternativas como investimentos no mercado de games são uma porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho. Poderemos ter acreanos, de qualquer parte do estado, que poderão viver dessa atividade. Aqui estamos falando de desenvolvimento de games, mas há muitas outras possibilidades profissionais neste mercado,” ressalta Bittar.

Jéssica Sales, que destinou emenda em 2022, quando exercia mandato de deputada federal para a realização da Gamecon, revelou que há anos é adepta dos games e vê com entusiasmo a expansão desse mercado. Ela acredita que o Acre deve estar incluído no desenvolvimento do setor, criando oportunidades de geração de renda para os jovens acreanos.

“Participar desse processo é muito gratificante. Esse é um mercado que cresce globalmente, e temos aqui pessoas com potencial para desenvolver jogos. Além disso, é um projeto inclusivo, e como médica, isso me deixa ainda mais feliz,” acrescenta Jéssica.

Bittar também anunciou que o projeto Gamecon continuará no Acre nos próximos dois anos. “Por meio do mandato no Senado, esse projeto seguirá recebendo apoio para fortalecer ainda mais essa área,” concluiu.

Sobre o Creathon e a Gamecon Jam

Na semana passada, a Gamecon realizou a Creathon, uma maratona criativa focada na elaboração de pitches e planos de negócios para jogos digitais. Agora, neste fim de semana, acontece a Gamecon Jam, um desafio de 48 horas onde as equipes competem para desenvolver protótipos jogáveis. Ambas as etapas oferecem premiações atrativas e são parte de uma competição maior que visa impulsionar talentos e fomentar oportunidades na indústria de games na Amazônia Legal.

Os vencedores da competição serão anunciados durante a Gamecon Acre, que será realizada na Uninorte a partir de quinta-feira, 31 de outubro, até sábado, 2 de novembro, das 9h às 20h. Interessados em prestigiar a Gamecon Acre podem retirar ingressos no site gamecon.games.

Todos os participantes receberão certificado.

Os três primeiros colocados receberão:

1º Lugar

05 (cinco) ingressos para a Gamescom Latam 2025 em São Paulo

05 (cinco) passagens para São Paulo

05 (cinco) ajudas de custo no valor de R$ 1.000,00 cada

Troféu, medalha e certificado

R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro

2º Lugar

01 (um) ingresso para a Gamescom Latam 2025 em São Paulo

01 (uma) passagem para São Paulo

01 (uma) ajuda de custo no valor de R$ 1.000,00

Troféu, medalha e certificado

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro

3º Lugar

01 (um) ingresso para a Gamescom Latam 2025 em São Paulo

01 (uma) passagem para São Paulo

01 (uma) ajuda de custo no valor de R$ 1.000,00

Troféu, medalha e certificado

R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro

