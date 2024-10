Bola de Ouro 2024: confira sete atuações que colocam Vini Jr. como favorito ao prêmio

Vini Jr. pode vencer pela primeira vez a Bola de Ouro, nesta segunda-feira. O camisa 7 do Real Madrid é o único brasileiro entre os finalistas de melhor jogador da temporada 2023/24, cujo troféu será entregue pela revista France Football. Para relembrar os feitos do craque, o ge conversou com Rafaelle Seraphim, Cabral Neto e Pedro Moreno para elencar sete atuações de gala que apontam o porquê dele ser um dos favoritos a vencer.

Confira:

Vini Jr. completou a temporada com 26 gols e 10 assistências em 46 partidas, somando jogos do Real Madrid e do Brasil. Em comparação com outros finalistas, Rodri teve 12 gols em 58 duelos, enquanto Carvajal marcou seis vezes em 41 ocasiões.