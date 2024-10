Café do Acre vira destaque e segue como finalista no maior concurso do mundo para mulheres produtoras

Quatro produtoras acreanas são finalistas da 7ª edição do Concurso Florada Premiada, promovido pelo Grupo Três Corações, por meio do Centro Rituais de Cafés Especiais, em parceria com Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O evento será realizado no dia 22 de novembro, durante a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte (MG).

Ao todo, a iniciativa conta com 20 representantes na final. Com a nota de corte da premiação alta, para a produtora passar para a segunda fase, o fruto precisa ter nota acima de 85 pontos. Um café, para ser considerado especial, tem que atingir 80 pontos.

No Acre, a relação das mulheres com os grãos começa com atuação na colheita e secagem, mas há um aumento dessa conexão com a produção, estando elas presentes na gestão e em todas as etapas do processo produtivo, trazendo diversidade e sensibilidade para a produção cafeeira, conforme explica a responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, engenheira agrônoma Michelma Lima.

Para valorizar a produção no Estado, o governo promove o Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico, que contou com sua primeira edição em 2023. A gestão organiza a sequencia da realização. Na premiação do Concurso Florada Premiada o 1º lugar fica com R$ 25 mil, o 2º garante R$ 15 mil, já 3º, leva pra casa R$ 10 mil. Além dos prêmios, a Três Corações oferece a compra do lote das finalistas.

As acreanas finalistas são: Marivânia Nascimento, cafeicultora do município de Epitaciolândia, trabalha com a cultura há três anos e com café especial há dois; Antônia dos Santos, produtora de Brasileia, atua há seis anos com a produção do grão e um ano com cafés especiais; e Keyti da Silva, também Brasileia, trabalha há quatro anos com produção de café e um ano com cafés especiais.