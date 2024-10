Chuva ganha força e pode ser muito forte em pontos do Sul do Brasil

A MetSul Meteorologia alerta que a instabilidade vai ganhar força com chuva que deve ser forte a intensa entre esta quarta e a quinta-feira em regiões dos três estados do Sul do Brasil. Os acumulados de precipitações devem ser altos a muito altos em diversas localidades.

A intensificação da instabilidade vai estar associada a um centro de baixa pressão entre o Nordeste da Argentina e o Paraguai que vai estimular a formação de nuvens com maior desenvolvimento vertical sobre parte do Sul do Brasil tanto nesta quarta como na quinta.

De acordo com a avaliação da MetSul Meteorologia, as áreas de maior risco no Sul do Brasil nesta quarta-feira são a Metade Norte do Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina, embora a instabilidade afete também parte do Paraná.

Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira em mais um dia de tempo instável no estado. Chove e garoa na maioria das regiões no decorrer do dia. A instabilidade será maior na Metade Norte.

No Noroeste e no Norte gaúcho, chance alta de chuva por vezes forte com trovoadas e ocasionais temporais isolados. No Centro, Oeste e o Sul gaúcho, embora as nuvens e garoa em diferentes pontos, são esperados momentos de melhoria com aberturas.

Assim, a instabilidade mais forte vai se concentrar principalmente em cidades do Noroeste e do Norte do estado, nas regiões, por exemplo, de Santa Rosa, Iraí, Frederico Westphalen, Erechim e Passo Fundo, e municípios próximos.

As mesmas nuvens carregadas que vão avançar pelo Noroeste e o Norte gaúcho devem se deslocar no decorrer do dia por Santa Catarina, afetando inicialmente o Oeste e o Meio-Oeste catarinense para depois atingir a maior parte do estado.

Ao longo da quarta-feira, especialmente da tarde para a noite, a instabilidade deve afetar também o estado do Paraná, principalmente cidades do Sul e da Metade Oeste do território paranaense.

Os mapas a seguir mostram a projeção de chuva para os quatro turnos desta quarta-feira (madrugada, manhã, tarde e noite), conforme os dados do modelo de referência do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF), que pode ser consultado pelo assinante (assine aqui).

A MetSul Meteorologia enfatiza que a chuva não vai se limitar a esta quarta-feira. Espera-se ainda instabilidade no Sul do Brasil tanto na quinta como na sexta-feira, e com chuva localmente forte a intensa que poderá provocar transtornos.

Na sexta-feira, o centro de baixa pressão deve se deslocar do Nordeste da Argentina para o Rio Grande do Sul, reforçando a instabilidade no estado gaúcho, antes de avançar para o oceano, onde tende a se transformar em um ciclone extratropical mais longe da costa.

