CNU: notas das provas e da redação são divulgadas; saiba como acessar

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, já estão disponíveis (Confira a seguir onde consultá-las).

Nesta terça-feira (8/10), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou os resultados dos blocos temáticos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (ensino superior) e 8 (nível médio).

A publicação das notas do bloco 4 está suspensa devido a uma decisão da Justiça do Distrito Federal. Isso porque, no dia da aplicação do CNU, uma sala no Recife (PE) recebeu, por engano, as provas que seriam entregues no período da tarde. Os candidatos ficaram com as provas por 11 minutos.

Com isso, a divulgação dos resultados do bloco 4 (Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação) sairá após nova decisão judicial. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), informou que vai recorrer da medida.

Como verificar os resultados CNU?

Para consultar a folha com o extrato dos resultados, os candidatos precisam acessar a “Área do Candidato”, no site oficial do “Enem dos Concursos”.

Blocos 1 a 7

Na prova de conhecimentos gerais, os candidatos dos blocos 1 a 7 (exceto do 4) podem verificar:

os números de acertos;

a nota total; e

a nota ponderada;

Enquanto nos cadernos de conhecimentos específicos, será apresentada:

a quantidade de acertos em cada eixo temático (que tinham pesos diferentes);

a nota obtida em cada eixo temático;

a nota total; e

a nota ponderada.

O critério de correção da prova discursiva será divido em: conhecimentos específicos (50%) e conhecimentos gramaticais (50%), além do total a partir do somatório das duas notas.

“Mas, onde posso encontrar o resultado para cada cargo?” Basta olhar a informação presente no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado (veja o modelo abaixo).

Bloco 8

Em relação às provas objetivas, os candidatos do bloco 8 podem olhar:

o número de acertos em cada uma das disciplinas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira)

a nota total; e

a nota ponderada.

Na redação, serão apresentadas a nota total e nota ponderada, que considera a avaliação dos conhecimentos gramaticais — que corresponde a 100% do critério do resultado desta prova.

Assim como nos blocos de 1 a 7, o candidato do bloco 8 saberá o resultado para cada cargo aplicado no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado (confira abaixo).

Próximas datas e calendário

A próxima data do CNU é a interposição de pedidos de revisão das notas preliminares das provas discursivas (bloco 1 a 7) e da redação (bloco 8). O prazo começa nesta terça-feira e acaba nesta quarta-feira (9/10).

Hoje também ocorre a convocação para o envio de títulos. Os candidatos habilitados (blocos 1 a 8) serão comunicados no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

O encaminhamento dos documentos de titulação acadêmica e experiência profissional pode ser feito a partir desta quarta-feira (9/10). Esta etapa da avaliação acaba nesta quinta-feira (10/10).

Vale lembrar que quem não enviar os documentos nesse período receberá nota zero na avaliação desta etapa, que é apenas classificatória.

Os resultados finais serão publicados em 21 de novembro, enquanto a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação se iniciará em janeiro de 2025.

Calendário

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro

Convocação para o envio de títulos (via upload): 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 2 e 3 de novembro

Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas: 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro

O “Enem dos Concursos”

As provas da primeira edição do CNU foram aplicadas em 228 municípios do país nos períodos da manhã (das 9h às 11h30) e da tarde (das 14h30 às 18h) em 18 de agosto, após ser adiado pelo governo federal em 3 de maio devido aos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul.

Cerca de 970 mil pessoas fizeram o exame, o que representa uma abstenção de 54,12%, de acordo com o MGI. Apesar das abstenções, CNU tornou-se o maior concurso da história do país.

Ao todo, são ofertadas 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O concurso é dividido nos seguintes oito blocos temáticos: