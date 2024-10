Maxsuel Maia, do PP, foi eleito prefeito de Xapuri com 36,48% dos votos. Ele conquistou 3.788 votos, superando os candidatos Erivelton Soares, do PT, e Antônio Pedro, do UNIÃO, neste domingo (06).

No total, Xapuri contou com 10.179 votos, sendo 0,68% de votos em branco e um índice de abstenção de 2,45%, somando 10.383 eleitores aptos.