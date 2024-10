Com 7 horas de open bar, Altaneira realiza Festival de Chopp em Rio Branco; veja detalhes

A Altaneira Cervejaria, conhecida pelos chopes artesanais e genuinamente acreanos, realiza o Festival de Chopp com 7 horas de open bar, com roda de samba com Brunno Damasceno.

O Festival de Chopp acontece no dia 02 de novembro, das 17h às 00h, na Confraria, localizada no Via Parque, 46, Parque da Maternidade.

Os ingressos já estão vendidos pelo número (68) 99965-9044, pelo valor R$ 70,00 para mulheres e R$ 100,00 para homens.

Dentre os patrocinadores estão ID Publicidades, Centro Auditivo do Acre (CAA), Casa Urbana e Made In Acre.

Para Kayo Campos, supervisor de vendas da Altaneira, o festival já está consolidado dentro do meio de eventos de Rio Branco. “Agora, desde os dois últimos, a gente renovou realizando uma roda de samba, com mais horas de open bar e mais uma vez a gente está somando forças com A Confraria e outros parceiros”, disse ao ContilNet.