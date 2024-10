Com investimento de R$ 4 milhões, Prefeitura compra novas bombas para distribuir água na capital

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (7), a chegada de 6 conjuntos de motor e bomba e 2 motores que irão melhorar em 70% o abastecimento de água na capital.

Os equipamentos antigos tinham mais de 25 anos, comprados na gestão do ex-prefeito Mauri Sérgio e não haviam sido trocados até então.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, informou que as bombas serão colocadas em centrais de reservatório de quatro regionais diferentes, que apresentam mais problemas na capital.

“São regiões que bombeiam a água normalmente, mas não tem uma pressão ideal. A gente espera que com esses equipamentos a gente consiga manter uma rotina de água tranquila, sem aquela situação de parada por equipamentos”, explicou.

Os novos equipamentos serão instalados nas centrais dos bairros Comara (no 2º Distrito), Ben-ti-vi (responsável pela distribuição dos bairros da parte alta), Tucumã e na central da ETA 2, no Bola Preta.

O valor do recurso das bombas é de R$ 2,4 milhões. Além disso, outros equipamentos já haviam chegado em Rio Branco nas últimas semanas, no valor de R$ 1,6 milhões. Somando as duas compras, a Prefeitura investiu R$ 4 milhões na distribuição de água. Tudo em recurso próprio. O presidente do Saerb informou ainda que novos investimentos devem feitos nos próximos meses.

O prefeito Tião Bocalom declarou que a compra não termina completamente com o problema da distribuição de água na capital, mas já um passo importante para modernizar os equipamentos do Saerb, que já estavam precarizados.

“Eu sei que temos que melhorar. Mas com isso daqui a gente vai ter um grande avanço. Vamos continuar melhorando a situação para que a gente possa chegar ao nosso objetivo até o final do mandato, que é água 24 horas”.