Com taxa anual de R$ 30, MedClin tem cartão que oferece descontos em consultas e exames

A clínica MedClin, localizada na Galeria Castro, na Rua Alvorada, no bairro Bosque, oferece um cartão especial que beneficia os clientes com um desconto exclusivo em endoscopia, ultrassonografia, diversos exames, consultas e procedimentos.

Segundo Camila Sousa, técnica de enfermagem e gerente administrativa da MedClin o cartão possibilita desconto de 10% a 20% em vários procedimentos dentro da clínica e com parceiros de outros estabelecimentos.

Para adquirir o cartão, que é entregue na hora ao cliente, o paciente deve se dirigir à clínica com um documento com foto e escolher uma das modalidades disponíveis.

De acordo com Camila, os clientes podem escolher entre o plano individual, com valor de R$ 30,00 anual, e o plano familiar, com cinco participantes, no valor de R$ 50,00.

“O diferencial do nosso cartão Medclin é que ele é anual. Se o paciente fazer hoje em outubro ele vai pagar a próxima mensalidade somente em outubro de 2025. O cartão dá direito a várias vantagens, como consultas e exames dentro da clínica. Chegou, apresentou o seu cartão e você tem descontos exclusivo”, disse Camila.

