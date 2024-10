Concurso CAU tem gabaritos preliminares disponíveis; confira

O concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU AC) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas.

Agora, os candidatos poderão interpor recurso contra os gabaritos da prova de objetiva e os padrões preliminares de resposta da prova discursiva do dia 22 de outubro de 2024 ao dia 23 de outubro de 2024.

O concurso oferta 95 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva, de níveis médio e superior, com salários que podem chegar até R$ 8.472,00, além de benefícios!

Vale lembrar que as provas foram aplicadas no último dia 20 de outubro. Confira todos os detalhes ao longo do artigo!

Concurso CAU AC

Status: gabaritos preliminares disponíveis

gabaritos preliminares disponíveis Banca organizadora: Quadrix

Quadrix Vagas: 3 + 92 CR

3 + 92 CR Salários: R$ 2.032,94 a R$ 8.472,00

Concurso CAU AC: situação atual

Cargos e vagas

O concurso CAU AC oferece vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8,4 mil! Veja:

Cargo Nível Total de vagas Cidade de Lotação Carga Horária Semanal Salário Base Assistente Administrativo Médio 35 Rio Branco/AC 30h R$ 2.032,94 + benefícios Auxiliar de Fiscalização Médio 35 Rio Branco/AC 30h R$ 2.032,94 + benefícios Agente de Fiscalização Superior 25 Rio Branco/AC 30h R$ 8.472,00 + benefícios Cargos, vagas e salários CAU AC

Além do vencimento básico, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Vale Alimentação

Valor: R$ 750,00 por mês

Vale Transporte

Conforme a legislação vigente

Requisitos do concurso CAU AC

Assistente Administrativo

Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Auxiliar de Fiscalização

Requisitos:

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

Agente de Fiscalização

Requisitos:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Registro ativo e adimplente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

Etapas e provas

Prova Objetiva

Cargo Duração Componentes Características Todos os Cargos 3 horas Língua Portuguesa, Noções de Informática, Ética e Conduta na Administração Pública, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Específicos Eliminatória e classificatória Provas e etapas – CAU AC

Prova Discursiva (Somente para Agente de Fiscalização)

Cargo Duração Componentes Características Agente de Fiscalização 4 horas Redação sobre tema específico Eliminatória e classificatória Provas e etapas CAU AC

Último concurso CAU AC

O último edital CAU AC foi divulgado em 2018. Foram ofertadas vagas para Auxiliar Administrativo e Analista de Fiscalização (Arquiteto e Urbanista), com remuneração que variava de R$ 1.600 a R$ 5.822,44 respectivamente. Com uma jornada de 6 horas diárias.

A prova foi aplicada no dia 13 de janeiro de 2019, com duração de 4 horas. A banca organizadora do certame foi a IADES (Instituto Americano de Desenvolvimento).

Para o cargo de Analista de Fiscalização foi exigido diploma de conclusão do curso superior de Arquitetura e Urbanismo, registro no CAU e CNH na categoria “B” (no mínimo).

Já para o cargo de Auxiliar Administrativo foi exigido nível Médio.

Para cada cargo foi oferecida uma vaga imediata e cadastro de reserva com 25 vagas. O prazo de validade do certame foi de 2 anos.

Informações do concurso CAU AC