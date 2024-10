Concurso TJ RO: iniciais de até R$ 17 mil? Veja os salários dos cargos

O edital do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) foi publicado na última semana, e uma dúvida comum é sobre os salários de cada cargo!

São ofertadas 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para Técnico e Analista Judiciário. Serão 10 vagas para Técnico e 15 para Analista, distribuídas da seguinte forma:

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame, no período entre 5 de novembro e 5 de dezembro de 2024. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas nos valores de R$ 100,00 (Técnico Judiciário) e R$ 130,00 (Analista Judiciário).

Salários do concurso TJ RO

Os aprovados no concurso TJ RO irão receber os salários iniciais abaixo:

Técnico Judiciário Vencimento Básico: R$ 4.289,99 Auxílio-Alimentação: R$ 2.300,00 Auxílio-Saúde³: R$ 680,00 Auxílio-Transporte²: R$ 264,00 Total: R$ 7.533,99



Analista Judiciário – Analista de Sistemas Vencimento Básico: R$ 7.715,82 Gratificação¹: R$ 6.172,66 Auxílio-Alimentação: R$ 2.300,00 Auxílio-Saúde³: R$ 680,00 Auxílio-Transporte²: R$ 264,00 Total: R$ 17.132,48



Analista Judiciário (demais especialidades) Vencimento Básico: R$ 7.715,82 Auxílio-Alimentação: R$ 2.300,00 Auxílio-Saúde³: R$ 680,00 Auxílio-Transporte²: R$ 264,00 Total: R$ 10.959,82



Gratificação por atividade de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC) correspondente a 80% do padrão inicial do Analista Judiciário, conforme previsto no §1º do art. 2º da Resolução 276/2023-PR. O pagamento da GTIC não se integra e nem se incorpora aos vencimentos, proventos ou pensões para nenhum efeito, podendo sofrer variação no valor, caso seja alterado o normativo que o regulamenta. O valor do auxílio-transporte refere-se à comarca de Porto Velho, tarifa de R$ 6,00, correspondente a 2 (dois) deslocamentos por dia e 22 dias úteis no mês. O valor varia por dias úteis no mês e por comarca, observando-se o valor das tarifas praticadas na localidade em que será concedido o benefício. O Auxílio-Saúde é concedido ao servidor por meio de reembolso das despesas com o plano de saúde, nos termos da Resolução n. 195/2021-TJRO, de 11/05/2021, que institui o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para servidores(as) ativos(as) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia

Resumo do concurso TJ RO