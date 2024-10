Conheça Liar’s Bar, jogo multiplayer que é sucesso de downloads no Steam

Liar’s Bar é um game que proporciona uma experiência multiplayer online ambientada em um bar onde acontecem disputas mortais em jogos de carta e outros desafios. O título exige que os jogadores mintam a todo instante sem serem descobertos, o que exige muita estratégia e habilidade de enganar. O jogo pode ser comparado a Among Us, Goose Goose Duck e outras opções de dedução social, mas com um foco mais intenso em jogos de azar, mecânicas de blefe e punições violentas. Liar’s Bar foi lançado em acesso antecipado em 2 de outubro e está disponível exclusivamente para PC, por R$ 23,50 via Steam.