Corinthians vence Cuiabá por 1 a 0 com gol de pênalti de Memphis Depay

O Corinthians superou o Cuiabá na Arena Pantanal por 1 a 0, em partida disputada nesta segunda-feira (28), válida pelo Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo saiu nos minutos finais do primeiro tempo, quando Talles Magno foi derrubado na área após receber um passe longo de Felix Torres.

Memphis Depay cobrou com categoria e garantiu os três pontos para o Timão.

A vitória mantém o Corinthians na briga pelas posições de destaque na tabela e prepara o time para o importante confronto contra o Palmeiras na próxima rodada.

Rodrigo Garro, um dos principais nomes da equipe, ficou no banco, e a dúvida que paira é se ele foi poupado devido ao desgaste físico ou se a decisão visou evitar um terceiro cartão amarelo, que o deixaria de fora do clássico.

Independentemente da razão, o técnico apostou na estratégia certa para vencer o Cuiabá, uma partida essencial para a campanha corintiana.

Embora a dificuldade fosse menor em comparação com a do confronto com o Palmeiras, os três pontos conquistados têm o mesmo peso e podem fazer a diferença na reta final do campeonato.