Criminosos trocam tiros com a polícia e corporação evita confronto entre faccionados

Um adolescente de 16 anos foi ferido com dois tiros após trocar disparos com policiais militares em uma área de mata na noite desta segunda-feira (14), na Avenida Praia do Amapá, no loteamento Praia do Amapá, na divisa com o bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente e mais cinco criminosos armados entraram no loteamento para realizar um ataque a uma organização criminosa rival quando, inesperadamente, se depararam com uma guarnição da Polícia Militar. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os faccionados correram para uma área de mata.

Durante a fuga, houve troca de tiros com os militares, e o adolescente de 16 anos foi atingido por dois disparos: um na perna direita e outro no pé esquerdo. Uma arma de fogo, calibre 38, foi encontrada com o membro da facção. Os outros cinco conseguiram fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o adolescente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado estável.

Diversas guarnições da Polícia Militar realizaram buscas na área de mata, mas os demais faccionados não foram localizados. Após receber alta médica, o adolescente de 16 anos será apreendido e encaminhado à delegacia especializada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.