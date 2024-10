Defesa Civil já prevê chegada de chuvas que podem causar enchentes em 2025 e prepara plano

Passado o período de seca extrema, em que os rios do Acre registraram seus menores níveis da história, a Defesa Civil do Estado já prepara um plano de enfrentamento para a enchente do próximo ano.

Em 2023, o estado registrou uma das piores enchentes da história. Segundo o coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil do Estado, a previsão é de que as chuvas intensas, que podem culminar em uma nova enchente, devem acontecer nos três primeiros meses de 2025, em janeiro, fevereiro e março.

Contudo, em razão das mudanças climáticas e, principalmente do La Niña – fenômeno meteorológico em que há o resfriamento da temperatura da água nas partes central e leste do Oceano Pacífico equatorial -, não há uma previsão certa para os próximos meses.

“Ultimamente, na natureza, temos visto que tudo é possível. As previsões que os institutos fazem dão um norte, mas não é 100% de certeza, porque são previsões a longo prazo. De repente podem ocorrer chuvas em grandes volumes, em 24 horas, em 48 horas, e a gente tenha um volume muito grande com subida acentuada do rio”, explicou o coronel ao Ac24horas.

O coronel ainda falou sobre as chuvas que mais preocupam a pasta. “Na bacia do Rio Acre, as chuvas em grandes volumes acima de 100 milímetros que nos preocupam são as chuvas em Xapuri, e Brasiléia, Assis Brasil, e comunidade Aldeia dos Patos, lá em cima”, completou.