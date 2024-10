Delegado Sérgio Lopes é reeleito prefeito de Epitaciolândia com 58,54% de votos

Após o fim da votação na eleição municipal de 2024, o município de Epitaciolândia, na fronteira do Acre com a Bolívia, elegeu, neste domingo (6), Delegado Sergio Lopes, do partido PL como prefeito pelos próximos quatro anos.

O pleito desde ano teve três candidatos, delegado Sérgio Lopes (PL), atual prefeito que concorreu à reeleição, Everton Soares (PP), que conquistou 38,38% dos votos, e o professor Soares (MDB), que obteve 3,08% dos votos. O candidato eleito tomará posse de seu cargo em 1° de janeiro de 2025 e cumprirá suas funções até dezembro de 2029.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o município de Epitaciolândia teve 14.306 eleitores aptos a votar na eleição deste ano. Além dos três candidatos a prefeito, o pleito contou com 114 candidatos a vereadores.