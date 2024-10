Deracre garante adesão ao Programa de Compras Governamentais para fortalecer a indústria da construção civil

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), reuniu-se nesta quinta-feira, 24, com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) para discutir a adesão ao Programa de Compras Governamentais (Comprac).

O programa tem como objetivo transformar o processo de compras no estado, fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar a geração de emprego e renda.

O titular da Seict, Assurbanípal Barbary de Mesquita, destacou os benefícios do programa para a indústria local, especialmente no fornecimento de insumos para a construção civil.

“No Acre, contamos com indústrias que produzem materiais essenciais para obras. O Comprac vai facilitar a aquisição desses insumos, impulsionando ainda mais a nossa economia”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também reforçou o compromisso da autarquia com o programa.

“Essa iniciativa está alinhada à política do governador Gladson Cameli, que busca fortalecer a indústria local. Estamos comprometidos em implementar o programa no Deracre. Entre os itens discutidos, estão a produção de tijolos, o fornecimento de areia, a extração de materiais para pavimentação e a oferta de pré-moldados de concreto”, explicou.

O diretor de Indústrias da Seict, Albert Azenha, destacou que a adesão do Deracre trará benefícios significativos para o setor da construção civil. “A execução do Comprac envolve a Seict, a Agência de Negócios do Acre (Anac), a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet). Esse trabalho conjunto fortalece a indústria da construção civil e aquece a economia do Acre”, explicou.