Dr. Rey anuncia afastamento da TV após polêmica com Patrícia Abravanel

O cirurgião e apresentador Dr. Rey usou as suas redes sociais nesta terça-feira (29/10) para se desculpar após a polêmica envolvendo Patrícia Abravanel durante participação no Programa Silvio Santos do último domingo (27/10). No vídeo, ele diz que tudo era apenas uma “brincadeira” e que irá se afastar da televisão brasileira.

Ao começar seu pedido de desculpas, Dr. Rey relembrou o câncer que enfrentou nos últimos meses. “Eu queria comunicar que eu tive um câncer muito ruim, que tem 90% de chance de voltar, muito agressivo. E eles [SBT], me convidaram pra um programa sério, do Danilo Gentili, e o da Patrícia, que é divertido”, disse.

Em seguida, ele disse que se tornou uma pessoa mais “triste” e que estava apenas vivendo uma “personagem” no programa. “Sou uma pessoa mais triste, mas quando a gente faz programas assim, a gente tem que dar ibope né. Criei aquela personagem boba que eu sempre tive na televisão brasileira, mas que hoje está fora de estilo. Venho de outra geração”, explicou.

Em seguida, Dr. Rey pediu desculpa a Patrícia Abravanel e aos telespectadores e afirmou sua aposentadora da televisão. “Amo a Patrícia, amo o marido dela, a família dela. Amo o SBT. A personagem que eu criei eu aprendi com a magia do Silvio Santos. Amo ele demais, mas eu espero que não ofendi ninguém. E só brincadeira boba. E foi a [minha] última vez na TV. Não voltarei.”

Polêmica com Patrícia Abravanel

No domingo (27/10), Dr. Rey e o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa no Domingo Legal, participaram do Jogo das 3 Pistas no Programa Silvio Santos. O cirurgião, no entanto, causou um certo desconforto na apresentadora Patrícia Abravanel. Em diversos momentos, ele se aproximou muito da filha de Silvio Santos, que não gostou.

Em um dos momentos, percebendo a irritação da colega de emissora, Tiago Barnabé até interrompe o discurso de Dr. Rey. “Ele fala muito, né?”, diz o humorista. Em outro ponto da atração dominical, Narcisa não conteve a irritação e gritou: “Pelo amor de Deus!”. O humorista também afastou o médico da apresentadora quando ele chegou perto demais da boca dela.

Na semana passada, Dr. Rey deu detalhes de sua luta contra um câncer de próstata. “Eu peguei um câncer. Não queria que colocassem o dedinho no meu c*. O médico disse que eu tinha que fazer o exame, mas relutei e pedi uma tomografia”, explicou. “A radiologista me liga e fala: ‘Você tem um tumor de 13 centímetros’”, revelou o cirurgião.