Eclipse anular do Sol será visto com menor intensidade na região Norte do Brasil nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 2 de outubro, ocorrerá o fenômeno astronômico conhecido como eclipse anular do Sol. O fenômeno e registrado quando , quando a Lua se alinha entre a Terra e a estrela do sistema solar, e o seu diâmetro aparente fica menor do que o Sol. Com isso, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, e cria o chamado “anel de fogo” no céu.

O fenômeno será visível em uma estreita faixa que passa pelo oceano Pacífico, oceano Atlântico e no extremo sul da América do Sul, incluindo Chile e Argentina. No Brasil, o eclipse anular do Sol poderá ser visto na parte sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste e em toda a Região Sul do país. Na região Norte e Nordeste do país, o fenômeno será menos intenso e quase não será percebido.

O Observatório Nacional (ON/MCTI) informou que, quanto mais ao sul do Brasil, maior será a área eclipsada. O fenômeno é raro: quem perder o eclipse solar anular deste ano precisará esperar até 17 de fevereiro de 2027, quando um novo evento ocorrerá, sendo visível em partes do sul da África.

“A frequência com que os eclipses do Sol ocorrem é em média duas vezes por ano, podendo ser somente parciais, anulares ou totais. O último eclipse anular do Sol ocorreu em 14 de outubro de 2023 e foi visto em uma parte do Brasil”, explicou o Observatório Nacional.

Eclipses da Lua e do Sol costumam ocorrer em sequência. Isso se deve à inclinação da órbita da Lua em relação à Terra. Este eclipse anular do Sol faz par com o eclipse parcial da Lua, ocorrido na noite de 17 para 18 de setembro dete ano. .