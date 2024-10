Eleições 2024: acompanhe em tempo real a apuração dos votos nos 22 municípios do Acre

No próximo dia 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas para votar no 1º turno das Eleições 2024. No Acre, os eleitores dos 22 municípios poderão acompanhar a apuração das eleições pelo ContilNet Notícias, com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ContilNet transmitirá ao vivo a apuração dos votos no domingo (6), além de toda cobertura jornalística pelo site e redes sociais desde o início da votação no Acre, que inicia às 6h e finaliza às 15h.

O TSE divulgou os dados dos eleitores que estão aptos a votar nas eleições de 2024. No Acre, o número é de 612.448, apontando um aumento de 24.015 eleitores em comparação a última eleição em 2022. No Brasil, o número é de 155.912.680 eleitores.

Segundo o TSE, no Acre, 92,41% dos eleitores tem biometria, sendo 565.952 e apenas 7,59% não possui biometria, sendo 46.496 eleitores. A biometria foi um mecanismo criado pela Justiça Eleitoral para tornar o processo eleitoral brasileiro ainda mais seguro.

De acordo com os dados oficiais do TSE, Rio Branco é o município com maior número de eleitores aptos a votar, com 271.518, o que equivale a 44,33% dos eleitores. Em seguida, está Cruzeiro do Sul com 62.645 mil, equivalente a 10,23%. O município de Santa Rosa do Purus tem 3.918 mil eleitores aptos a votar em 2024.

Veja a lista completa, em ordem alfabética dos municípios do Acre: