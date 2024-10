Fisiculturista acreano brilha no Mr. Olympia Brasil e conquista 4º lugar na categoria Body Master

O fisiculturista acreano Erivaldo Gadelha brilhou no palco do Mr. Olympia Brasil 2024, conquistando o 4º lugar na categoria Body Master. O evento, considerado o mais importante do fisiculturismo nacional, aconteceu no Distrito Anhembi, em São Paulo, e reuniu atletas de alto nível do mundo todo.

Eri, que também competiu na categoria Body A, destacou-se entre os melhores do país, demonstrando preparo físico, disciplina e dedicação. “A expectativa era muito alta e fico muito feliz com essa conquista. Estou orgulhoso de todo o esforço até aqui”, declarou o atleta, emocionado, em mensagem ao ContilNet.

O atleta compartilhou também que o nível da competição é absurdo, de forma positiva, com grandes atletas de ponta acreanos, como Gabriel Freitas e João Vithor, e também comentou a participação e conquista do 2º lugar, de Andréia Gadelha, também acreana.

A conquista de Eri foi marcada não apenas pela excelência em sua apresentação, mas também pelo apoio que recebeu de amigo. Ele fez questão de agradecer especialmente a Leane Teles, que viabilizou financeiramente sua ida e volta para São Paulo. “Sem o apoio de todos, isso não seria possível. Sou grato por cada contribuição e incentivo”, afirmou.

O Mr. Olympia Brasil começou na sexta-feira (18) e se encerra neste domingo (20), com competições nas modalidades amadora e profissional, incluindo as categorias Bikini, Wellness e Classic Physique.

Embora Eri já tenha finalizado suas participações, seu desempenho no evento reafirma o talento acreano no cenário nacional de fisiculturismo, consolidando sua trajetória vitoriosa.

Com resultados expressivos ao longo de sua carreira, incluindo títulos nos campeonatos Duelo de Titãs Acre, WBPF Acre e King Class, em Rondônia, Erivaldo Gadelha segue como um dos nomes mais promissores da modalidade na região Norte.