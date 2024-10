A noite de Copa do Brasil no Maracanã promete fortes emoções nesta quarta-feira. A partir das 21h45, a bola vai rolar para Flamengo e Corinthians pela partida de ida da semifinal da competição nacional.

O confronto é uma reedição da grande final do torneio em 2022, quando nas penalidades o Rubro-Negro levou a melhor, no Rio de Janeiro, conquistando o tetracampeonato. Para a atual edição da Copa, ambos chegam pressionados.

O Flamengo, que vai contar com a estreia de Filipe Luís na beira do gramado, trata a Copa do Brasil como a melhor chance de título no ano depois da eliminação na Libertadores. Além disso, o Rubro Negro busca um bom resultado no Maracanã tendo em vista que o clube nunca avançou em mata-mata após perder jogo de ida em casa.

Já o Timão, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tem o torneio como uma das chances de jogar a Libertadores de 2025, além de faturar R$ 90 milhões pela conquista. Vale lembrar que o Corinthians também está na semifinal da Copa Sul-Americana e, caso vença, se confirma na maior competição do continente, no próximo ano.

Final de 2022

A edição retrasada da competição contou com Flamengo e Corinthians na grande final. Na partida de ida, disputada em São Paulo, o placar terminou zerado.

Na volta, o Rubro-Negro, na época comandado por Dorival Júnior, se sagrou campeão nas penalidades após o tempo normal terminar empatado em 1 x 1. Com o trunfo, o time carioca conquistou o tetracampeonato.

Além de se enfrentarem na competição nacional, Flamengo e Corinthians se cruzaram nas quartas de final da Libertadores daquele ano. O time da Gávea também saiu vitorioso, vencendo o duelo de ida por 2 x 0 na casa do Timão, e 1 x 0 no Maracanã.

Polêmica na volta

O jogo de volta está causando incômodo no Corinthians. A diretoria do Timão entende que o clube foi prejudicado pela alteração de datas.

Anteriormente, o 2º jogo, que ocorrerá na Neo Química Arena, seria disputado em 16 ou 17 de outubro. No entanto, por causa da Data Fifa, a Confederação Brasileira de Futevol (CBF) acatou os pedidos de Flamengo e Atlético-MG para os duelos serem alterados para o dia 20.