Friale prevê chuvas intensas e temporais durante o fim de semana; veja os locais e detalhes

O pesquisador Davi Friale publicou um vídeo nas redes sociais em que faz um alerta para chuvas intensas neste final de semana no Acre.

Segundo Friale publicou no site O Tempo Aqui, a aproximação de uma massa de ar vinda do sul do continente, combinada com o ar úmido do Oceano Atlântico deixará o tempo instável no Acre, com possibilidade de chuvas a qualquer momento no sábado (19).

Em algumas áreas, as precipitações poderão ser intensas, acompanhadas de raios e ventanias, causando transtornos à população, como alagamento de ruas, queda de galhos e árvores e danos a edificações.

No Acre, as chuvas devem diminuir no domingo (20), mas ainda podem ser fortes em alguns locais, especialmente no Vale do Juruá.