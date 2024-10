Funcionário da Enel morre atingido por árvore durante trabalho de restabelecimento de energia em SP

Esequiel Barbosa da Silva, funcionário da Enel, morreu na tarde de sábado (12), durante operação para volta da rede elétrica na região metropolitana de São Paulo, o eletricista foi atingido por uma árvore e não resistiu. O acidente aconteceu na cidade de Cajamar.

Silva estava no time que tenta corrigir a falta de energia após uma tempestade atingir a região na última sexta-feira (11). Em nota, Enel lamenta o ocorrido e afirma que está em contato com a família do colaborador para prestar todo o apoio necessário.

Após 72 horas, até o momento, cerca de 340 mil residências estão sem energia ainda, a maior parte na periferia da zona sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, pelo ao menos cinco manifestações ocorreram nesta segunda-feira (14) devido à falta de luz.

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, determinou no domingo (13) que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elabore um plano de “ações emergenciais” com objetivo de restabelecer a energia elétrica em São Paulo. Silveira também cobrou “colaboração de todas as concessionárias”.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva desta sexta-feira (13), responsável pelo apagão, foi a maior rajada de vento já registrada na região metropolitana, com 107,6 km/h e deixou sete mortos em todo estado.