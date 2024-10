Geisy Arruda vai celebrar 15 anos da polêmica do vestido rosa com festa

Geisy Arruda foi notícia em todos os sites e telejornais em 2009, quando foi expulsa da extinta Universidade Bandeirante, a Uniban, debaixo de xingamentos de dezenas de alunos que achavam o vestido rosa dela curto demais.

Na época, o assunto virou uma grande polêmica e levantou-se uma discussão sobre o machismo impregnado no discurso desses estudantes. Hoje, 15 anos depois, ela quer ressignificar essa ocasião com uma festa temática e que terá como tema justamente a cor rosa.

“Eu não tive festa de debutante, não dancei, não tive essa cerimônia que é uma fase muito importante na vida de uma moça, então quero ter o meu vestido de baile. Terei um bolo cheio de merengue, chantily, salgadinho, coxinha… vai ser muito simbólico porque nunca tive essa comemoração. Essa também é uma maneira de celebrar essa data importante, que mudou a minha vida, um divisor de águas. Sempre comemoro esse mês e agora com 15 anos a festa será para eu debutar“, explica em entrevista à CNN.

Hoje Geisy Arruda trabalha como influenciadora digital, tem quase 5 milhões de seguidores somente no Instagram e produz conteúdo adulto nas plataformas digitais. A ex-estudante de turismo detalha que sua festa de debutante “atrasada” será toda em tons de rosa, para prestar uma homenagem ao vestido que virou um símbolo de tudo que lhe aconteceu.

“A festa terá uma temática “anos 2000”, com um bolo grande, refrigerante, mesa de docinhos, bala de coco com franja. Quero trazer as memórias das festas de aniversário dos anos 2000, que tinham muita fartura nas festas, tudo grande, com bolo até para as pessoas levarem para casa. A ideia é lembrar daquela época! Lembrar de tudo o que aconteceu comigo é voltar no tempo, então quero que a decoração remeta à minha adolescência. Toda aquela festa que eu não tive, agora meu vestido da sorte vai me dar”, avisa.

Por fim, ela avisa que a celebração será restrita a alguns convidados especiais, mas diz que, se pudesse, chamaria cada um dos ex-colegas de faculdade que a xingou no dia 22 de outubro de 2009, para mostrar tudo o que conquistou a partir dali.

“Vai ser um aniversário intimista, familiares e com poucos e bons amigos. Se eu pudesse, eu convidaria aqueles alunos da faculdade, mas como forma de vingança e daria um belo pedaço de bolo de morango. Ainda faria todo mundo beber e comer para ninguém sair falando mal.”